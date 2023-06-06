Erzurum'da şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü

Ahmet Gözütok idaresindeki 25 NC 964 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Elmadüzü Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Veysel Gözütok yaralandı.
Veysel Gözütok, ambulansla Oltu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoldan yaklaşık 25 metre aşağı düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.