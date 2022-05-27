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Erzurum'da "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesiyle bir tır spor malzemesi dağıtıldı

27.05.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesiyle bir tır spor malzemesi dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında Erzurum'a gönderilen bir tır dolusu spor malzemesi özel öğrencilere verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri bir tır ile Erzurum'a getirildi.

Gelen malzemelerin bir bölümü Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle özel eğitim öğrencilerine dağıtıldı.

Törene katılan Vali Yardımcısı Can Atak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği spor malzemelerinin dağıtımını yaptıklarını söyledi.

Erzurum'un spor şehri olduğunu belirten Atak, "Bütün öğrencilerimiz bizlere emanet. Erzurum'un bu zamana kadar sporda kazandığı başarıları ileriye taşıyarak her alanda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmak en büyük hedefimiz. Bunun için çalışıyoruz ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, kurumun Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, milli kayakçılar Sıla Kara ile Fatih Arda İpcioğlu katıldı.

Söz konusu spor malzemelerinin bir bölümünün de kentteki 5 okulda özel eğitim gören öğrencilere verildiği öğrenildi.

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