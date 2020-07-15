Erzurum'da Türkiye'nin tek buz müzesi açıldı

15 Temmuz darbe girişiminde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde diri tutmak, şehitleri yad etmek, verilen mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan "Maan-Ice Sergisi", buz malzeme ile üretilen eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Ata Buz Müzesi, Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin yanında Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.

Atatürk Üniversitesi ile Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde yapılan ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, 18 aylık çalışma sürecinin sonunda tamamlandı.

Erzurum'da, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonu olarak değerlendirildiği, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan " Ata Buz Müzesi ", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına açıldı.

Müze, ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunuyor.

- "Devlet ihanet şebekesinden temizlenmeye başladı"

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, kente buz müzesinin yakışacağını söyledi.

Türkiye'de belki de darbecilere en net mesajı veren yerin Erzurum olduğuna değinen Memiş, şöyle konuştu:

"Bunun bedeli de oldu. Uyanık olacağız. Devlet ihanet şebekesinden temizlenmeye başladı. Temizlendikçe de güçleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın kararlılığıyla Türkiye'de terörist sayısı 407'ye düştü. Bizde de Karadeniz'e açılma eğiliminde olan 3 teröriste engel olduk. Erzurum'un sınırlarında bir tane terörist bulunmamaktadır. Gece gündüz nöbetteyiz. Erzurum'u asla terörle anmak istemiyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de günün anlam ve önemine değinerek, tarihi günlerden bir günün yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin vahim bir darbeyle karşı karşıya olunduğunu hep birlikte gördüklerini bildiren Sekmen, şunları ifade etti: