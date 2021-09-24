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Erzurum'da üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşamayacak

24.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "İhtiyaç hasıl olursa ki şu an ihtiyaç olacak gibi gözükmüyor, kamu misafirhanelerimizi geçici süreyle bütün öğrencilerimizin emrine açacağız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, öğrencilerin barınma sorunu yaşamayacağı kentte, ihtiyaç halinde kamu misafirhanelerini de geçici süreyle öğrencilerin hizmetine açacaklarını bildirdi.

Vali Memiş, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki üniversite öğrencilerinin kalacağı yurtları ziyaret ederek incelemede bulundu.

Yurtlara başvuru yapan üniversitelilerle bir süre sohbet eden Memiş, öğrencilerden sıkıntı yaşamaları durumunda yetkililere bilgi vermelerini istedi.

Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 Eylül Pazartesi günü Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinin yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 2 yıldır mücadele verildiğini ve aşıların uygulanmaya başlamasıyla hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü ifade eden Memiş, "Bunun en önemli göstergelerinden birisi eğitim camiasında oldu. Erzurum'daki toplam 150 bin öğrenci ve 11 bin öğretmenle eğitime zaten 2 haftadır başlamıştık ve bu süreç devam ediyor. Memnuniyetle ifade edebilirim ki okulların açılmasından dolayı Erzurum'da vaka artışı olduğu söylenemez." diye konuştu.

Kentte yer yer testi pozif çıkan çocukların görülmesiyle okula değil, sadece sınıfa karantina uygulandığını aktaran Memiş, bu sebeple 30 civarındaki sınıfta yüz yüze eğitime ara verildiğini ve sonuçların negatife dönmesiyle eğitimin sürdüğünü dile getirdi.

Vali Memiş, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde toplamda 60-65 bin öğrenci olduğunu belirterek kentin yurt kapasitesinin de özel yurtlarla 25 bin 500'ü bulduğunu aktardı.

Kentin yurt ve barınma anlamında Türkiye'de öğrencilerin sorun yaşamadığı önemli illerden birisi olduğunu vurgulayan Memiş şunları kaydetti:

"Bize göre nüfusu kalabalık şehirlerde sorunlar olabilir ama Erzurum'da ihtiyaç duyması halinde öğrencilerimizi yerleştirecek durumdayız. Hatta ilk yerleştirmeden sonra da yaklaşık 5 bin civarında yurt kontenjanımız var. İhtiyaç hasıl olursa ki şu an ihtiyaç olacak gibi gözükmüyor, kamu misafirhanelerimizi geçici süreyle bütün öğrencilerimizin emrine açacağız."

Memiş, üniversite ve yurtlara girişlerde aşı ve PCR kontrollerinin yapılacağını sözlerine ekledi.

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