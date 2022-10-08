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Erzurum'da üniversite öğrencisinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında

08.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da üniversite öğrencisinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında

Erzurum'da 2 gün önce üniversite öğrencisi motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Motosikletiyle seyir halinde iken öğrenim gördüğü Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda, Erol Ç'nin kullandığı 25 ACB 614 plakalı otomobilin yanından geçerken dengesini kaybedip düşerek Orhan P. yönetimindeki 60 KV 131 plakalı servis minibüsünün altında kalan Mustafa Yasin Kurtuluş'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sürücüler Erol Ç. ile Orhan P'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı bir araç kamerasınca kayda alındı.

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