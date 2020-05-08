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Erzurumlu çift emekli aylıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ERZURUM HABERLERİ  | 08.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Erzurumlu çift emekli aylıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan emekli çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na aylıklarıyla destek oldu.

Emekli aylıklarını bağışlamaya karar veren 85 yaşındaki Atilla Tosun ile 65 yaşındaki eşi Rahime Tosun, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yardım istedi.

Evlerine gelen görevlilere banka kartlarını veren çift, 5 bin lira tutarındaki emekli aylıklarının Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanmasını talep etti. Parayı kampanya hesabına yatıran ekip, makbuzu çiftlere teslim etti.

Bu arada, 75 yaşındaki Behice Özden de ağabeyi ve yengesi gibi 1000 lira bağışla kampanyaya destek oldu.

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