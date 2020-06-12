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Erzurumlu sporcular "Spor Her Yerde" diyerek gösteri yaptı

ERZURUM HABERLERİ  | 12.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

Erzurumlu sporcular "Spor Her Yerde" diyerek gösteri yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Spor Her Yerde" projesi kapsamında Erzurumlu karateci ve tenisçiler, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak gösteri yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kale Kent Meydanı'nda kontrollü spor gösterisi gerçekleştiren genç ve minik sporcular, vatandaşlardan alkış aldı.

Etkinlik kapsamında diğer branşlardan sporcular da farklı günlerde gösteri sunacak.

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