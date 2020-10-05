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Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı

ERZURUM HABERLERİ  | 05.10.2020 20:22 | Son Güncelleme

Erzurumspor, Aykut Demir ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, savunma oyuncusu Aykut Demir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkan kadromuzda yer alan Aykut Demir ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisi, 31 yaşındaki Demir'i 2019-2020 sezonu öncesinde TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'dan kadrosuna katmıştı.

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