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Erzurumspor taraftarı Aşkale Belediyesi’ni ziyaret etti

ERZURUM HABERLERİ  | 04.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Bugün akşam oynanacak olan Türkiye Ziraat Kupası müsabakası için Trabzon’a hareket eden Erzurumspor Taraftarlar Grubu Aşkale Belediyesini ziyaret ettiler.Gerçekleşen ziyarette Taraftar Grubunu, 3 Mart Belde Spor Kulüp Başkanı Sinan Boyacı karşıladı.

Erzurumspor taraftarı Aşkale Belediyesi’ni ziyaret etti

Bugün akşam oynanacak olan Türkiye Ziraat Kupası müsabakası için Trabzon’a hareket eden Erzurumspor Taraftarlar Grubu Aşkale Belediyesini ziyaret ettiler.
Gerçekleşen ziyarette Taraftar Grubunu, 3 Mart Belde Spor Kulüp Başkanı Sinan Boyacı karşıladı. Boyacı Erzurumsporlular taraftar grubuna mavi beyaz çiçek taktim ederken, Taraftar Grup Başkanı Oğuzhan Budak ve tribün liderleri Kürşat Çetin ve Serkan Cebenay ise Sinan Boyacı’ya Erzurumspor atkısı hediye etti.
Önemli bir toplantı için ilçe dışında olan Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış taraftar grubunu telefonla arayarak hayırlı yollar niyetlerini bildirirken Erzurumspor’a da başarılar diledi.

Erzurumspor taraftarı Aşkale Belediyesi’ni ziyaret etti

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