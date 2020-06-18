YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’un altyapısına büyükşehir damgası

Erzurum’un altyapısına büyükşehir damgası

ERZURUM HABERLERİ  | 18.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da altyapı ihtiyaçlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’da altyapı ihtiyaçlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki altyapı eksikliklerini neredeyse tamamen gideren Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri içme suyu hattı ve kanalizasyon ağlarıyla donattı. Kimi mahallelerde altyapıyı baştan aşağı yenileyen, kimi mahallelerde ise mevcut altyapıyı güçlendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 40 kilometrelik içme suyu, 25 kilometrelik de kanalizasyon hattı yapımına imzasını attı.
“Altyapı bizim için çok önemli”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ESKİ tarafından koordine edilen çalışmalarla Erzurum’u modern altyapı hizmetleriyle tanıştırdıklarını belirterek, “Biz kentsel dönüşümü, ulaşımı, tarım, turizm ve hayvancılığı ne kadar önemsiyorsak, altyapı yatırımlarını da bir o kadar önemsiyoruz. Çünkü sağlam bir altyapı demek; nitelikli belediyecilik demektir” ifadesini kullandı. ESKİ’nin Erzurum merkez ve diğer tüm ilçelerde her yatırım sezonunda işbaşında olduğunu anlatan Başkan Mehmet Sekmen, şehrin en ücra yerleşim birimlerini dahi bugün içme suyu ve kanalizasyon hizmetleriyle tanıştırmış durumdayız. Kimi ilçelerimizde altyapıyı baştan sona yeniliyor, kimi ilçelerimizde de güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu manada sadece ilçelerimizde yaklaşık 40 kilometrelik içme suyu, 25 kilometrelik de kanalizasyon hattı yaptık. Çalışmalarımız halen daha devam ediyor” dedi.
Yine ESKİ bünyesinde hizmet veren ALO 185 İhbar Hattı sayesinde vatandaşların talep ve beklentilerinin de anında değerlendirmeye alındığını kaydeden Başkan Sekmen, söz konusu iletişim platformu sayesinde bugüne kadar 4 bin 860 su, 6 bin 164 kanal arızasına müdahale edildiğini dile getirdi. Sekmen, “Ekiplerimiz hem sahada ve hem de çağrı merkezimiz aracılığıyla şehrin dört bir yanında nitelikli altyapı hizmetleri üretiyor. Modernize ettiğimiz ve teknolojik imkânlardan en üst düzeyde faydalanmak suretiyle yatırım ve hizmet kabiliyetini çok daha fazla güçlendirdiğimiz ESKİ Genel Müdürlüğü’müzle Erzurum’un her türlü altyapı ihtiyacına anında cevap veriyoruz. Yüksek kalite standartlarına sahip içme suyumuzu musluklara kadar ulaştırıyor, ilaveten atık su yönetimiyle de doğayı ve çevreyi koruma altında tutuyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:21
İkindi
16:19
Akşam
19:53
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Sefa Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.