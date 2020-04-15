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Erzurum’un bölge dış ticaret payı açıklandı

ERZURUM HABERLERİ  | 15.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Erzurum’un bölge toplamında ve 7 yıllık dönemde ihracat değeri payı yüzde 2,62, ithalat değeri payı ise yüzde 8,57, dış ticaret değeri payı ise yüzde 4.51 olarak belirlendi.Doğu Anadolu Bölgesinden 2013 -2019 yılları arasında 6.3 milyar dolar ihracat, 2.9 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 9 milyar 370 milyon dolar tutarında dış ticaret yapıldığı bildirildi.DOĞU ANADOLU 7 YILLIK İHRACATTicaret Bakanlığı verileri kaydında, DOSİAD Araştırma sonuçlarına göre Doğu Anadolu Bölgesinden 7 yılda 6 milyar 397 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Erzurum’un bölge dış ticaret payı açıklandı

Erzurum’un bölge toplamında ve 7 yıllık dönemde ihracat değeri payı yüzde 2,62, ithalat değeri payı ise yüzde 8,57, dış ticaret değeri payı ise yüzde 4.51 olarak belirlendi.
Doğu Anadolu Bölgesinden 2013 -2019 yılları arasında 6.3 milyar dolar ihracat, 2.9 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 9 milyar 370 milyon dolar tutarında dış ticaret yapıldığı bildirildi.
DOĞU ANADOLU 7 YILLIK İHRACAT
Ticaret Bakanlığı verileri kaydında, DOSİAD Araştırma sonuçlarına göre Doğu Anadolu Bölgesinden 7 yılda 6 milyar 397 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Verilere göre bölgeden 2013 yılında 1.1 milyar, 2014 yılında 1.2 milyar, 2015 yılında 885.0 milyon, 2016 yılında 753.3 milyon, 2017 yılında 875.6 milyon, 2018 yılında 706.6 milyon, 2019 yılında ise 771.3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
DOĞU ANADOLU 7 YILLIK İTHALAT
Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği(DOSİAD) Araştırma Merkezi değerlendirmesine göre bölgeden 2013 yılında 353.9 milyon dolar, 2014 yılında 379.7 milyon dolar, 2015 yılında 289.7 milyon dolar, 2016 yılında 411.4 milyon dolar, 2017 yılında 632.3 milyon dolar, 2018 yılında 425.4 milyon dolar, 2019 yılında ise 479.8 milyon dolar tutarında ithalat kaydedildi.
DOĞU ANADOLU 7 YILLIK DIŞ TİCARET
Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek tutarda dış ticaret değerine 1.6 milyar dolarla 2014 yılında ulaşıldı. Bölgeden 2013 yılında 1.5 milyar dolar, 2014 yılında 1.6 milyar dolar, 2015 yılında 1.1 milyar dolar, 2016 yılında 1.1 milyar dolar, 2017 yılında 1.5 milyar dolar, 2018 yılında 1.1 milyar dolar, 2019 yılında da 1.2 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi.

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