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Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

16.09.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

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Anahtar Kelimeler:
deprem Erzurum Çat

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