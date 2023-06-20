YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'un kanaat önderlerinden Eşref Ağgül, son yolcuğuna uğurlandı

Erzurum'un kanaat önderlerinden Eşref Ağgül, son yolcuğuna uğurlandı

20.06.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 90 yaşında vefat eden kanaat önderi Mehmet Eşref Ağgül'ün cenazesi, toprağa verildi

Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'sinde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze merasimine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eski Sağlık Bakanı ve 27. Dönem Milletvekili Recep Akdağ, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, STK temsilcileri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Rüstem Can, Ağgül için cemaatten helallik istedi.

Namazın ardından Eşref Ağgül'ün cenazesi, Köprüköy ilçesindeki Dua Tepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

MEHMET EŞREF AĞGÜL

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 1933 yılında dünyaya gelen Ağgül, 1950 yılında din eğitimi almaya başladı.

İslam alimi Muhammed Topal ve dönemin Horasan Müftüsü Taşkesenli Said Sıddık'tan icazet alan Ağgül, 1977'den sonra din hizmetlerinde bulunup uzun yıllar talebe yetiştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum’da uyuşturucu operasyonuErzurum’da uyuşturucu operasyonu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kullanılmayan 11 kamu binası köy yaşam merkezine dönüştürüldüSivas'ın Ulaş ilçesinde kullanılmayan 11 kamu binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi öldüDiyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Cenaze namazı Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
02:43
Sabah
04:39
Öğle
12:21
İkindi
16:19
Akşam
19:53
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

Burak eczanesi
Yakutiye
Hilal eczanesi
Horasan
Yildiz eczanesi
Pasinler
Özlem eczanesi
Tekman
Öznur eczanesi
Aziziye
Şehr-i şifa eczanesi
Hinis
Aşkale eczanesi
Askale
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilmişti yeniden öldü

Dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilmişti yeniden öldü

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.