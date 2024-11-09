Esas Oğlan'dan bomba fragman! Seda Bakan ve Hadise'nin cesur ve erotik sahneleri ortalığı yıktı! Diziye tepki yağdı...

İddialı kostümleri, sahne şovları ve hakkındaki aşk iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, bir süredir oyunculukla da ilgili. Seda Bakan'la Esas Oğlan dizisi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getiren dizinin merakla beklenen fragmanı ise yayınlandı.

CESUR SAHNELER OLAY OLDU!

Gerçek aşkı arayan iki yakın arkadaşın ilişkilerini izlediğimiz dizinin fragmanı sosyal medyada ortalığı adeta yıktı. Seda Bakan ve Hadise'nin cesur sahneleri çok konuşuldu. Seda Bakan'ın jartiyerli sahibe olduğu sahne ise dikkat çekti.

Hadise'nin ise fragmandaki Kubilay Aka'yla olan yatak sahnesi gündem oldu. 22 Kasım'da Gain'de izleyiciyle buluşacak olan dizi iddialı sahneleriyle adından söz ettirdi.

Dizide, Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman, Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu ve Yağız Can Konyalı gibi başarılı isimler rol alıyor.

FAZLA EROTİK BULUNDU, TEPKİ YAĞDI!

Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz cesur sahneleri nedeniyle tepki çekti. Birçok kullanıcı diziyi fazla erotik bulduğunu söyledi. Genel olarak beğenilmedi. O yorumlardan bazıları...