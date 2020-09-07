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Eşek sütü sabununa yoğun ilgi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 67 yaşındaki aktar Remzi Fedakar, son dönemde eşek sütü sabununa yoğun ilgi olduğunu söyledi.Trabzon Caddesi üzerinde aktar dükkanı işleten Remzi Fedakar, anne sütüne eş değer eşek sütünden yapılan sabunlara müşterilerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Eşek sütü için güzellik sabunu diyebiliriz.

Kahramanmaraş’ta 67 yaşındaki aktar Remzi Fedakar, son dönemde eşek sütü sabununa yoğun ilgi olduğunu söyledi.
Trabzon Caddesi üzerinde aktar dükkanı işleten Remzi Fedakar, anne sütüne eş değer eşek sütünden yapılan sabunlara müşterilerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Eşek sütü için güzellik sabunu diyebiliriz. Saç ve cilt bakımı, hücre yenilenmesi, kırışıklığı giderme gibi birçok özelliği var. Fiyatı diğer sabunlara göre pahalı ama sebebi ise birçok özelliği içinde barındırması. Diğer sabunlarımız 5-10 TL fiyat aralığında eşek sütü sabunumuz 15-20 TL fiyat aralığında. Sabunlarımız tamamen doğal ve el yapımı. Sabunlarımızda hiçbir katkı maddesi yoktur. Müşteri memnuniyeti bizim için de çok önemli" dedi.

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Burcu Eczanesi
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