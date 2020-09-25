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Esendere Belediyesi projelerini bir bir hayata geçiriyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.09.2020 09:08 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, projelerini bir bir hayata geçiriyor.İlçe merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere Belde Belediyesi, seçim vaatlerinde olan tüm hizmetlerini tek tek gerçekleştiriyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, projelerini bir bir hayata geçiriyor.
İlçe merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere Belde Belediyesi, seçim vaatlerinde olan tüm hizmetlerini tek tek gerçekleştiriyor. Beldenin yıllarca hiç görmediği hizmetler, Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatlarıyla hayata geçiriliyor. Beldenin yolları onarılıp asfaltlama çalışmaları yapılırken, diğer tarafta ise taziye evleri, spor tesisleri ve yeni yollar hizmete açılıyor.
“Biz hizmet yaptıkça halkımız mutlu oluyor”
Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, yeni yollar yaparak vatandaşın ulaşımını kolaylaştırdıklarını belirterek, “Bu yeni yaptığımız yolda inşallah 20 aile faydalanacak. Tam bir hafta önce bu yolun çalışmasına başladık ve inşallah 20 gün içerisinde bitmiş olacak. Parke çalışmalarına ise 1,5 ay önce başladık. 2 mahallemizde başladık. Esendere ile Sarıyıldız mahallelerinde başlattık. Sarıyıldız Mahallesi’nde okul, mezarlık, cami ve köy meydanıyla bütün yolları tamamlanmış olduk. Merkez Mahallesi ise büyük miktarda tamamlanmış; yeni okul, sağlık ocağı, mezarlık ve diğer yollarda tamamlanmış olup inşallah 20 güne kadar bitecek. Bundan sonra Esendere daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Esendere ilk kez böyle güzel yollara kavuşuyor. Biz 2019 yılı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığımız görüşmede, beldemizin içerinden geçen çayın kenarında bir istinat duvarının yapılmasını talep ettik. Bakanlık bu müracaatımızı kabul gördü ve istinat duvarı tüm hızıyla devam ediyor. Bittiği anda güzelliğiyle beldemize renk katacak. Bununla beraber Sarıyıldız Mahallemizde bir taziye evimizin çalışması da devam ediyor” dedi.

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