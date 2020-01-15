Esenler Belediyesi, Ankara’da ’Akıllı Şehir’ sergisine katıldı

İstanbul Esenler Belediyesi, ilçede yürütülen akıllı şehir uygulamalarıyla Ankara’da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ankara ATO Congresium’da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"nde stant açan İstanbul Esenler Belediyesi adına ilçedeki "Akıllı Uygulamalar"a dair bilgiler veren İstanbul Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat, 500 bin nüfuslu ’eski’ Esenler’de 45’e yakın ’Akıllı Şehir’ uygulaması bulunduğunu belirtti.

Esenler’e devredilen ve ’yeni’ Esenler ismini verdikleri bir alanda sıfırdan tamamen akıllı şehir oluşturduklarını aktaran Polat, bu projenin Türkiye’deki diğer ’Akıllı Şehir’ çalışmalarına örnek olmasının amaçlandığını söyledi.

Polat, ’Eski’ ve ’yeni’ Esenler’i birlikte entegre bir şekilde çalıştırabilecekleri, bir yönetici merkezi üzerinden yönetilebilecek, tüm ’Akıllı Şehir’ uygulamalarının entegre çalışabileceği Esenler’in, Türkiye’nin en akıllı kenti olarak inşa edildiğini kaydetti.



