YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler’de geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere dağıtıldı

Esenler’de geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere dağıtıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.10.2020 13:48 | Son Güncelleme

Esenler’de, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı.

Esenler’de, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, “Hedefimiz 2023’e kadar geri dönüşümde yüz 35-40 oranlarını yakalamak” dedi.
Esenler Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere dağıtıldı. Esenler Kültür Merkezinde yapılan dağıtım programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Bakan Kurum, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmaları hakkında Bakan Kurum ve Vali Yerlikaya’ya bilgi verdi. Bakan Kurum programda geri dönüşüm kutusuna pet şişe atıp, puan kazandıran kartı okuttu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
(özel) Bu Kez Eski Eş Saldırısının Mağduru Baba Oldu
(özel) Bu Kez Eski Eş Saldırısının Mağduru Baba Oldu
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.