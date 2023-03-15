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  4. Esenler'de kamyonun park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Esenler'de kamyonun park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

15.03.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun park halindeki 3 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Otogar bağlantı yolunda ilerleyen 16 AKC 289 plakalı kamyon, sürücü Salih A'nın (23) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarında park halindeki 34 FMH 087 ve 59 PP 622 plakalı otomobillere, daha sonra 34 BUK 728 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kamyon yol kenarındaki çimenlere sürüklendi.

Kamyon sürücüsü Salih A. araçta sıkışırken, 34 FMH 087 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Y. ile yolda ilerleyen yaya yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı kamyon sürücüsü ile 2 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Park halindeki kamyonun sürücüsü Cengiz Karaca, olay sırasında evde olduğunu belirterek, kazaya neden olan sürücünün uyumuş olma ihtimali bulunduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenler kamyon kaza

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