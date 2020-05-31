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Esenler’de mangal ve semaver yasaklandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.05.2020 16:18 | Son Güncelleme

Esenler’de 15 Temmuz Millet Bahçesi, Göktürk Piknik Alanı, bölge parkları ve şehir içindeki diğer parklarda mangal yapılması, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.Korona virüste ikinci dalganın yaşanmaması için havaların da ısınması ile birlikte vatandaşın yoğun ilgi göstereceği parklarda sıkı tedbirler alınacak.

Esenler’de 15 Temmuz Millet Bahçesi, Göktürk Piknik Alanı, bölge parkları ve şehir içindeki diğer parklarda mangal yapılması, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.
Korona virüste ikinci dalganın yaşanmaması için havaların da ısınması ile birlikte vatandaşın yoğun ilgi göstereceği parklarda sıkı tedbirler alınacak. Esenler’de 15 Temmuz Millet Bahçesi, Göktürk Piknik Alanı, bölge parkları ve şehir içindeki diğer parklarda kesinlikle mangal yapılması, semaver ve ateş yakılması yasaklandı. Parkların belli noktalarına insanların ellerini yıkamalarına imkan verecek ve kolay ulaşım sağlayacakları ek çeşmeler yapılacak.

Sosyal mesafe görevlileri olacak
Parklardaki çocuk oyun grupları temizlenip dezenfekte edilecek. Buralarda ayrıca sosyal mesafeye uyulması için de gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu parklarda sosyal mesafe görevlileri olacak. Bu görevliler vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtacak, sözlü olarak uyaracak, gerekirse cezai işlem uygulayacak.

Temmuz’a kadar toplu piknik yasak
Göktürk Piknik alanı ve 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin kullanım süreleri de belirlendi. Buralar sabah 09.00’da açılacak. Göktürk Piknik Alanı akşam 18.30’a kadar, 15 Temmuz Millet Bahçesi ise saat 22.00’ye kadar açık olacak. 15 Temmuz Millet Bahçesi her Pazartesi günü bakım, onarım, temizlik ve dezenfekte çalışmaları için kapalı olacak. Göktürk Piknik Alanı’nda dernekler tarafından düzenlenen toplu piknikler Temmuz ayına kadar yapılmayacak. Temmuz başında yapılacak değerlendirme ile bu konuda yeniden karar verilecek.

Her yerde uyarıcı afişler
Parklar, meydanlar, caddeler, kütüphaneler, kahvehaneler, lokantalar, alışveriş merkezleri, marketler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu her yere üzerinde “Elini yıka, mesafeyi koru, maskeni tak” gibi korona virüs ile ilgili çeşitli uyarıcı pankart, afiş ve broşürler asılacak. Vatandaşlara hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun hazırladığı el broşürleri dağıtılacak.

Kadir Topbaş’a kütüphane
Lise ve üniversiteye giriş imtihanının yaklaştığı bugünlerde öğrencilerin ders çalışmalarına imkan sağlayacak alanları çoğaltmak için Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nin üst katında bulunan, düğün ve toplu yemeklere tahsis edilen bölümü bundan sonra kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacak. Öğrenciler kütüphanelere girerken ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alınacak.

Kahvehaneler ve lokantalara sıkı denetim
İlçedeki kahvehane, lokanta, berber ve kuaför salonları başta olmak üzere yoğunluk oluşabilecek mekanlara polis ve zabıta ekipleri temizlik, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda sık sık denetimlerde bulunacak. Kahvehaneler ve dernek lokalleri dezenfekte edilecek.

Nikahlar başlıyor
Esenler Kültür Merkezi içinde bulunan Esenler Belediyesi Nikah Salonu’nda 1 Haziran tarihinden itibaren toplu nikahlar başlıyor. Ancak nikah salonuna kapasitenin yüzde 40 oranında (70 kişi) davetli alınacak. Takı merasimleri için de 2 ayrı mekan belirlendi.

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