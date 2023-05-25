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Esenler’de yangın çıkan binada ceset bulundu

25.05.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de 5 katlı binada meydana gelen yangın sonrası binadaki bir dairenin içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Esenler’de yangın çıkan binada ceset bulundu

Şahsın cansız bedeni polis ekipleri tarafından Adli Tıp Morguna götürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 903 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürülen yangın sonrası ekipler dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda, şahsın Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğu tespit edildi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Öte yandan Khan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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