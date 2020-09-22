YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu

Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu

MALATYA HABERLERİ  | 22.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş, kalite, güven ve fiyat anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görülmesinden memnun oldu.Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından düzenlenen "Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş, kalite, güven ve fiyat anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görülmesinden memnun oldu.
Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından düzenlenen "Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" düzenlenen törende sahiplerini buldu. Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 47 kategoride seçici kurul ile halka açık oylama sonucu kazanan isimlere ödülleri takdim edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş. , Kırmızı Türk Spikerler Platformun düzenlemiş olduğu Altın Kayısı Ödül Töreni’nde “kalite, güven ve fiyat” anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görüldü.
Ödülü, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Cem Uçan’ın elinden alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Genel Müdürlüğü Ticari Direktörü Ömür Yoldaş, "Biz büyük bir aileyiz. Pandemi döneminde hiç usanmadan emek veren 700 çalışan arkadaşımız adına bu hediyeyi alıyorum" dedi.

Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Başkan Yılmaz, İçel İdmanyurdu’na yeni sezonda başarılar diledi
Başkan Yılmaz, İçel İdmanyurdu’na yeni sezonda başarılar diledi
Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı
Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:24
İkindi
15:50
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.