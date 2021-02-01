Sıcak yemek yardımından bebek bezi ve mamaya, evde sağlık hizmetinden ambulans desteğine, istihdamdan özel eğiteme kadar birçok alanda vatandaşların yanında olan Esenyurt Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik alanında insanı ve dayanışmayı ön plana alan Esenyurt Belediyesi Ocak ayında da çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 10 bin 743 porsiyon yemek yardımında bulundu. 7 bin 918 adet alışveriş kartı, bebek bezi ve mama desteği sağlayan ekipler soğuk kış aylarında başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine 582 adet de kıyafet yardımında bulundu.

Hastalar yalnız bırakılmadı

Özel Eğitim Merkezi’nde, 69 çocuğa 201 seans dil ve konuşma ile oyun terapisi ve bireysel eğitim veren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 613 kişiye hasta nakil, bin 334 kişiye evde sağlık hizmeti, bin 287 kişiye de toplu taşıma hizmeti verdi. 45 kişiye evde kuaför ve kişisel bakım hizmeti de veren ekipler, 48 kişiye evde temizlik ve 189 kişiye de sağlıklı beslenme ve diyet programı uyguladı.