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Esenyurt Belediyesi’nden engelli istihdamına destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), engelli istihdamına katkı sağlamak için başlattığı proje kapsamında, Esenyurt’ta faaliyet gösteren firmalarla iş arayan engelli vatandaşları bir araya getiriyor.Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), engelli vatandaşların iş hayatına kazandırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), engelli istihdamına katkı sağlamak için başlattığı proje kapsamında, Esenyurt’ta faaliyet gösteren firmalarla iş arayan engelli vatandaşları bir araya getiriyor.
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), engelli vatandaşların iş hayatına kazandırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Merkez, oluşturduğu engelli istihdam gününde ilçede yaşayan ve iş arayan engelli vatandaşlarla firmaları bir araya getiriyor. Firmalarla yapılan ön görüşmede belirtilen şartlarda çalışabilecek olan engelli vatandaşlar bireysel mülakatlara alınıyor. Mülakatları tamamlanarak işe alınan vatandaşları yalnız bırakmayan ESBİM, onları ilk iş günlerine Esenyurt Belediyesi’nin araçlarıyla götürüyor.

“Engelli vatandaşlarımıza umut oluyoruz”
Esenyurt Belediyesi’nin engelli vatandaşlara umut olduğunu söyleyen ESBİM’in sorumlusu Murat Boduroğlu, “Bizler her ayın ikinci perşembe günü engellilerle ilgili mülakat yapıyoruz. Bu mülakatlarımızda verilerimizi topladıktan sonra firmalarımızı davet ediyoruz. Firmalarımız buraya gelerek vatandaşlarımıza genel şartlarını anlatıyor. Engelli vatandaşlarımız bireysel mülakat odalarımızda firma yetkilileriyle görüşüyor. Bir firmayla olumsuz olanlara diğer firmayla da görüşme imkanı sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızı hem ESBİM çatısı altında toplamış oluyoruz hem de her firmayla görüşme imkanı sağlıyoruz. Bugün üç farklı firmayla 45 kişiye yakın engelli istihdamı gerçekleştireceğiz. Şartları uygun olan vatandaşlarımıza gerekli evrak listeleri verildi. Pazartesi günü de evraklarıyla birlikte bize gelecekler, biz de ilk iş günlerinde onları iş yerlerine götürerek hayırlı olsun diyeceğiz” dedi.

Mülakatlar pandemi kurallarına uygun olarak yapılıyor
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’nde korona virüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan mülakatlarda, vatandaşlar görüşme odalarına birer birer alınıyor. Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı görüşmelerde, oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlanıyor.

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