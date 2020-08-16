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Esenyurt Zabıtasından düğün salonu denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bulunan düğün salonlarını denetledi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bulunan düğün salonlarını denetledi. Denetimlerde, işletme ve düğün sahiplerine sosyal mesafe kuralına göre masa ve sandalye düzeni, maske kullanımına dikkat edilmesi ve oyun oynanmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığının son günlerde artan korona virüs vakalarını önlemek için yayınladığı genelge çerçevesinde, Esenyurt’ta yapılan iş yerleri denetimlerinin ardından, hafta sonu da düğün salonları kontrol edildi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, salonlarda maske, sosyal mesafe kuralına uyulması ve oyun oynanmaması konusunda uyarılarda bulundu. Girişlerde ateş ölçümü, takı merasimlerinde ve oturma düzenlerinde sosyal mesafe ile hijyen tedbirleri bakımından denetimden geçen işletmelere, salgın tedbirleri hakkında bilgilendirmeler de yapıldı.

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