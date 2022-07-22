Esenyurt'ta araç sürücüsü İETT şoförüne saldırdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta araç sürücüsünün İETT şoförüne saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde ters yönde ilerleyen araç sürücüsü ile kendisine yol vermeyen İETT şoförü arasında tartışma çıktı. Aracından inen sürücü, içerisinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsüne doğru gelerek şoföre saldırdı. İETT şoförü aracın kapısını kapatırken, çevredekiler sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracından inen sürücünün İETT şoförüne yumruk atması yer aldı.



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