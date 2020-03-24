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Esenyurt’ta cadde ve sokaklar korona virüse karşı yıkanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak, çöp konteynerlerini mobil araçlarla dezenfekte ediyor.Esenyurt Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak, çöp konteynerlerini mobil araçlarla dezenfekte ediyor.
Esenyurt Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde, sokak ve halkın yoğun kullandığı alanları tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor. Rutin olarak yapılan kent temizliğinin yanı sıra dünya genelinde tehdit oluşturan korona virüsüne karşı çalışmalarını yürüten ekipler, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini de mobil araçlarla dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Korona virüsüyle mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, gerekli önlemleri alarak gece gündüz vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların temizliğini ve dezenfeksiyonunu sağlıyor.

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