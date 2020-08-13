YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt’ta cam ve pet şişeler çöpe değil kumbaraya atılacak

Esenyurt’ta cam ve pet şişeler çöpe değil kumbaraya atılacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi, plastik ve cam atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla ilçenin belirli noktalarına pet ve cam şişe kumbaraları yerleştirdi.Esenyurt Belediyesi gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Esenyurt Belediyesi, plastik ve cam atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla ilçenin belirli noktalarına pet ve cam şişe kumbaraları yerleştirdi.
Esenyurt Belediyesi gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında belirlenen noktalara cam kumbarası ve pet kafesler yerleştirdi. ‘Dönüşüm Seninle’ ve ‘Çöpe Atmayın, Geleceğe Değer Katın’ sloganlarıyla başlatılan projede günlük olarak toplanan atıklar, belediyeye ait tesislerde çevreye zarar vermeden geri dönüştürülecek.
Giysi ve tekstil atık kumbaraları her noktada
Müdürlük, yeni başlatılan projenin yanı sıra ilçe geneline yerleştirilen tekstil atık kumbaralarındaki atıkları da toplamaya devam ediyor. Kullanılmış ve atık haline gelmiş giysilerin, tekstil atıklarının, evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanması için yerleştirilen kumbaralara atılan giysiler, her gün belirlenen saatte toplanarak geri dönüşüm merkezine götürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:13
Yatsı
21:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Asfaltta Ambulans Beklediler...

Asfaltta Ambulans Beklediler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.