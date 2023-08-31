Esenyurt'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Esenyurt'ta cep telefonu dükkanından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde bulunan cep telefonu dükkanının önüne kamyonetle gelen şüpheli, aracını park ettikten sonra içeri girdi.

Bir süre iş yerinde oyalandıktan sonra yoğunluğu fırsat bilen şüpheli, reyondaki bir cep telefonunu alarak geldiği kamyonetle olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Yılmaz Uçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, normal müşteri gibi telefonuna kontör yükletmek istediğini söyleyen kişinin başka müşteriler gelince etrafı karıştırmaya başladığını belirterek, "Daha sonra telefonu alıyor ve hiçbir şey olmamış gibi gidiyor. Fark ettikten sonra sistemde kayıtlı olan numaradan aradım, sesimi tanıyınca beni engelledi." dedi.

İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin aracıyla iş yerine gelmesi ve başka müşteriler varken reyondaki bir cep telefonunu çalması yer alıyor.

