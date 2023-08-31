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Esenyurt'ta cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

31.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menemen ilçesinden başlayıp, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan 17 bin 500 kilometrekarelik Gediz Nehri Havzası'ndaki üreticiler, büyük bölümü ihraç edilen üzümlerini kurutmak için güneşe serdi.

Esenyurt'ta cep telefonu dükkanından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde bulunan cep telefonu dükkanının önüne kamyonetle gelen şüpheli, aracını park ettikten sonra içeri girdi.

Bir süre iş yerinde oyalandıktan sonra yoğunluğu fırsat bilen şüpheli, reyondaki bir cep telefonunu alarak geldiği kamyonetle olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Yılmaz Uçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, normal müşteri gibi telefonuna kontör yükletmek istediğini söyleyen kişinin başka müşteriler gelince etrafı karıştırmaya başladığını belirterek, "Daha sonra telefonu alıyor ve hiçbir şey olmamış gibi gidiyor. Fark ettikten sonra sistemde kayıtlı olan numaradan aradım, sesimi tanıyınca beni engelledi." dedi.

İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin aracıyla iş yerine gelmesi ve başka müşteriler varken reyondaki bir cep telefonunu çalması yer alıyor.

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Esenyurt cep telefonu hırsızlık

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