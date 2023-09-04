YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt’ta çiğ köftecide çıkan tekmeli kavga kamerada

Esenyurt’ta çiğ köftecide çıkan tekmeli kavga kamerada

04.09.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta çiğ köftecide kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan çiğ köfte dükkanında iki grup arasında tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre telefonculuk yapan grup, çiğköfte dükkanını da alıp yandaki dükkanı büyütmek istedi. Çiğköfteci ise bu durumu ret ettiği için komşular arasında tartışma çıktı. Defalarca karşı karşıya gelen taraflar 2 günde 2 kavgaya neden oldu. Çiğköfte dükkanı sahibi ise yine dükkana gelen şahısları cep telefonu ile videoya çekmeye başladı. Görüntülendiğini gören şahıs, adama doğru koşarak tekme attı. Kavga içeride devam ederken diğer gençlerin müdahalesi ile iki ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atakum’da selin izleri temizleniyorAtakum’da selin izleri temizleniyor
Aksaray'daki selde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi, toprağa verildiAksaray'daki selde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi, toprağa verildi
Esendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildiEsendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:08
İkindi
16:47
Akşam
19:41
Yatsı
21:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazartesi

Defne eczanesi
Tuzla
Derman eczanesi
Sultanbeyli
Mustafa avci eczanesi
Kagithane
Hilal eczanesi
Sultanbeyli
Deva eczanesi
Buyukcekmece
Yeni burkay eczanesi
Kadikoy
Yildiz eczanesi
Basaksehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Çok satan Philips airfryer kısa bir süreliğine indirimde, kaçırmayın

Çok satan Philips airfryer kısa bir süreliğine indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.