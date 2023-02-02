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Esenyurt’ta fırınlar Çölyak hastaları için ısındı

02.02.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatlarında yeme içme alışkanlığı konusunda zorluk çeken Çölyak hastaları için harekete geçen Esenyurt Belediyesi, ilçede bu hastalığı taşıyan bireylerle birlikte glütensiz beslenme şekline uygun yiyecekler pişirdi.

Hayatlarını glütensiz beslenerek geçirmek zorunda olan Çölyak hastalarını unutmayan Esenyurt Belediyesi, İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Derneği ile ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki aşçılık atölyesinde gerçekleşen etkinlikte bu hastalığı taşıyan bireylerle glütensiz beslenmeye uygun simit, açma, makarna ve tatlı gibi yiyecekler yapıldı. Çölyak hastaları hem sosyalleştiği hem de şuurlandığı etkinlikte glütensiz beslenme alışkanlığının kazandırılmasının zor olduğunu ve bu gibi etkinliklerin çok büyük fayda sağladığını belirterek, desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

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