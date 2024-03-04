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  4. Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon, park halindeki araçların üzerine devrildi

Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon, park halindeki araçların üzerine devrildi

AA AA
04.03.2024 14:46
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Araçlarda hasara neden olan kaza bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.

Esenyurt'ta, iplik yüklü kamyonun park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

Aydın G. yönetimindeki 34 GN 9321 plakalı iplik yüklü kamyon, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokağa girmek için manevra yaptığı sırada park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri kayarak, önündeki başka otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kazada 4 araçta hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.

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Esenyurt güvenlik kamerası kamyon park

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