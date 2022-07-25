Esenyurt'ta oto koltuk kılıf imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta oto koltuk kılıfı imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki oto koltuk kılıfı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle giriş kattaki imalathane ve üst katlarda büyük çapta hasar oluştu.



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