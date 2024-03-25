Eşi ile eski çalışanını silahla yaralayan koca tutuklandı

Başına 2 kurşun isabet eden eski çalışanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, birkaç gün önce Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Pamukkale ilçesinde otel işletmecisi olan Mehmet G., kendisini aldattığı iddiasıyla eşini takip etti. Gökçe, takip ettiği eşi Ümmü G.’yi eski çalışanı Mehmet Y.’nin otomobiline bindiğini gördü. Eşi ile eski çalışanının yanına giden Mehmet G. ile otomobilden inen Mehmet Y., arasından tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet G., yanında getirdiği tabancayla Mehmet Y., ve eşi Ümmü G.’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. silahla ağır yaralanan Mehmet Y, ile Ümmü G, ambulansla hastaneye sevk edildi. Mehmet G., ise polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavileri devam eden ve karnından yaralan Ümmü G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Boynu ve başından yaralanan Mehmet Y’nin başına isabet eden kurşunlardan birinin çıkartıldığı hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Y, ise adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorgusunda eşinin kendisini aldattığında şüphe ettiği için takip ettiğini ifade eden Mehmet G., eşini Mehmet Y’nin otomobilinde gördüğünü ve aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmet Y’nin saldırmasıyla olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

