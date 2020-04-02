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Eşi Rüştü Reçber'in son durumunu açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 02.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in koronavirüs tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi Işıl Reçber, efsane kalecinin sağlık durumuna dair bilgiler verdi.

Çin'de baş gösteren koronavirüs, tüm dünyada tahribata yol açtı... İnsan sağlığını tehdit eden ve henüz ilacı dahi bulunmayan virüs, ülkemizi de es geçmedi. Gün geçtikçe artan vaka sayısına spor dünyasından da isimler yakalandı.

Fenerbahçe basketbol ve futbol takımlarının ardından Galatasaray da nasibini aldı bu hastalıktan... Yönetimden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, bu virüse yakalanırken teknik direktör Fatih Terim de hastalıktan kaçamadı...

Günay, Albayrak ve Terim; hastalıkla girdikleri savaştan galip çıkarken virüs bir başka efsane sporcuda belirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalesini koruyan Rüştü Reçber'de de koronavirüs tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Rüştü'nün tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Asist Analiz'in ulaştığı Işıl Reçber, eşinin ateşinin kontrol altına alındığı belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahele edildi. Hala yoğun bakımda... Tedavisine devam ediliyor"


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rüştü reçber koronavirüs

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