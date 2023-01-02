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"Eşimin düğünden kaçmasından korktum"

02.01.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria-David Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, oyuncu eşi Nicola Peltz'le evlendikleri gün yaşadığı gerginliği anlattı.

"Eşimin düğünden kaçmasından korktum"

23 yaşındaki Beckham ve 27 yaşındaki Peltz, nisanda gösterişli bir düğünle dünya evine girmişti. Düğüne Serena Williams, Gordon Ramsay ve Eva Longoria gibi ünlü isimler katılmıştı.

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Öte yandan, Peltz ve kaynanası Victoria Beckham'ın gelinliğin tasarımı hakkında tartıştıkları ortaya çıkmıştı ve aralarının gergin olduğu öne sürülmüştü.

Interview Magazine'e konuşan Beckham, nikah seremonisi başladıktan sonra gelini beklediği sırada Peltz'in ortaya çıkmamasından çok korktuğunu söyledi.

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Beckham şu ifadeleri kullandı:

"Biraz gergindim. Hatta çok gergindim. Nikahtan hemen önce 'Aman Tanrım, ya törene gelmezse?' diye düşündüm."

Eşini gelinlik içinde gördükten sonra tüm endişelerinin yok olduğunu belirten Beckham, şöyle devam etti:
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"'En iyi arkadaşımla evleniyorum ama ya o istemezse?' diye tetikteydim. Ama onu gördükten sonra birden ağlamaya başladım. Harika bir gündü."

Pelz'in Victoria Beckham'ın moda evinin tasarladığı bir gelinlik yerine başka bir tasarımı tercih etmesinin, gelin ve kaynana arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olduğu söyleniyordu. İkilinin birbirine "katlanamadığı" haberlerinin ardından Peltz, Variety'ye açıklama yapmıştı.
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Genç model, "Onun tasarımını giymeyi çok istemiştim ama törene kısa süre kala kendi atölyesinin istenileni yapamayacağını fark etti. Ben de başka bir gelinlik seçmek zorunda kaldım" demişti.


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