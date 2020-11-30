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Eski başkan Er, amansız hastalığa yenik düştü

AYDIN HABERLERİ  | 30.11.2020 11:36 | Son Güncelleme

Aydın Efeler Ziraat Odası eski meclis başkanı Bayram Er, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.Kardeşköy Muhtarlığı, Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanlığı, Sulama Birliği Başkanlığı görevlerini yürüttüğü sıralarda Aydın tarımına hizmetlerde bulunan ve iki yıldan bu yana kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Bayram Er, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Eski başkan Er, amansız hastalığa yenik düştü

Aydın Efeler Ziraat Odası eski meclis başkanı Bayram Er, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kardeşköy Muhtarlığı, Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanlığı, Sulama Birliği Başkanlığı görevlerini yürüttüğü sıralarda Aydın tarımına hizmetlerde bulunan ve iki yıldan bu yana kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Bayram Er, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Bayram Er’in korona virüs testinin de pozitif çıktığı öğrenildi. Er’in ölümü tarım dünyasını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

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