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Eski başkan Güneş’in oğlu kazada hayatını kaybetti

09.02.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş’in oğlu Doğan Güneş, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Doğan Güneş (35) idaresindeki 10 DG 222 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu 238.

Eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş’in oğlu Doğan Güneş, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Doğan Güneş (35) idaresindeki 10 DG 222 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu 238. kilometresi Ertuğrul Viyadüğü mevkisinde, Mehmet İrik yönetimindeki 35 ANT 122 çekiciye bağlı 10 ACV 195 plakalı römorka arkadan çarptı.
Kazada, Eski Susurluk Belediye Başkanı ve Eski AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güneş’in oğlu Doğan Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.
İrik, kazada yara almazken, Güneş’in cenazesi bugün Çarşı Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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