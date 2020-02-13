YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu

Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu’ya ilçesinde zeytin arazisine gübre atmaya gelen 68 yaşındaki Muhsin Büyükyapıcı, tarlada komşuları tarafından ölü olarak bulundu.Bereketli Mahallesi Alemler Yolu üzerindeki araziye gübre atmaya giden Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli evli ve 2 çocuk babası Muhsin Büyükyapıcı’nın cansız bedeni sabah saat 10.00 sıralarında arazi komşuları tarafından bulundu.

Aydın’ın Karacasu’ya ilçesinde zeytin arazisine gübre atmaya gelen 68 yaşındaki Muhsin Büyükyapıcı, tarlada komşuları tarafından ölü olarak bulundu.
Bereketli Mahallesi Alemler Yolu üzerindeki araziye gübre atmaya giden Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli evli ve 2 çocuk babası Muhsin Büyükyapıcı’nın cansız bedeni sabah saat 10.00 sıralarında arazi komşuları tarafından bulundu. Pazartesi günü ailesi ile yaşadığı Nazilli’den Karacasu’ya gelen Muhsin Büyükyapıcı’nın bugün sabah döneceği ailesinin yanına dönmeyince ailesi merak etti. Eşi Meryem Büyükyapıcı, telefon kullanmadığı öğrenilen Muhsin Büyükyapıcı’yı kontrol etmesi için tarla komşuları Bedriye Gezer’i aradı. Bedriye Gezer, geldiği tarlada Büyükyapıcı’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Gübre atarken can verdiği öğrenilen Büyükyapıcı’nın daha önce de kalp rahatsızlığı yaşaması sebebiyle kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruldu. Büyükyapıcı’nın cansız bedeni Karacasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde uzun yıllar ziraat teknisyeni olarak görev yapan ve emekli olan Büyükyapıcı’nın Karacasu eski Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı’nın amca oğlu olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Aydın Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:55
Öğle
13:28
İkindi
16:24
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Aysen Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.