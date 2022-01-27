Eski BDP Adana İl Başkanı'nın "PKK üyeliği ve terör propagandası"ndan yargılanmasına başlandı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, çeşitli nedenlerle ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırıp sözde "halk mahkemesi"ne yönlendirdiği iddia edilen eski BDP Adana İl Başkanı ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi Uğur B'nin yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 15 yıla kadar , "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Uğur B. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Uğur B, 2012-2014 yıllarında BDP Adana İl Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, tüm basın açıklamalarının parti faaliyetleri kapsamında olduğunu öne sürdü.

Yasal zeminde faaliyet yürüttüğünü ileri süren Uğur B, "İddia edildiği gibi çeşitli nedenlerle ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırıp 'halk mahkemesi'ne yönlendirmedim. Örgütsel eylem çağrısında bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

