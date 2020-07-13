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Eski Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA HABERLERİ  | 13.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde yüzerken fenalaşmasının ardından yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde yüzerken fenalaşmasının ardından yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen (71), Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Taşdelen için ilk tören sabah saatlerinde Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapıldı. Daha sonra Çankaya Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, babasının sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneğini verdiğini belirterek, "Babamın bu eserine, bu belediyeye her zamankinden fazla sahip çıkacağıma ve her zamankinden fazla çalışacağıma huzurunuzda söz veriyorum." dedi.

- Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi

Doğan Taşdelen'in cenazesi daha sonra Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde eşi İlksen Taşdelen ve oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen taziyeleri kabul etti.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile eski bakanlar, milletvekilleri, siyasetçiler ve yakınları katıldı.

Eski Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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