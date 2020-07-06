YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Eski damadı tarafından vuruldu

Eski damadı tarafından vuruldu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.07.2020 00:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de eski damadı tarafından bacağından vurularak yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale merkez Bağlarbaşı Mahallesi 875.

Kırıkkale’de eski damadı tarafından bacağından vurularak yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale merkez Bağlarbaşı Mahallesi 875. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. (66) ile M.S. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yanında getirdiği tabancayla ateş açan M.S., eski kayın pederi D.B.’yi sağ bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından D.B., Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
PARTNERKadir İnanır: Gecenin kartallarına selam olsunKadir İnanır: Gecenin kartallarına selam olsun

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balık avlamak için girdiği derede boğuldu

Balık avlamak için girdiği derede boğuldu

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Tekirdağ’da denize giren genç boğuldu

Tekirdağ’da denize giren genç boğuldu

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Kırıkkale Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:17
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:24
Yatsı
22:09

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Ercanlar Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.