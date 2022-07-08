YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

08.07.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkmen için Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Türkmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu cuma namazı öncesi musallaya konulurken, eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti.

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından polislerce cenaze aracına taşınan Türkmen'in naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

- İlter Türkmen

Dışişleri Bakanlığındaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.

12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.

Türkmen, 1991'de emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 Temmuz şehidi Sağman Riva Mezarlığı'nda kabri başında anıldı15 Temmuz şehidi Sağman Riva Mezarlığı'nda kabri başında anıldı
Trabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybettiTrabzon'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulunduÇorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu
Anahtar Kelimeler:
ilter türkmen

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Metin Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.