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Eski eşini tüfekle öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadın yargılanıyor

18.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşini tüfekle öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadın yargılanıyor

Isparta'nın Senirkent ilçesinde, boşandığı eşini av tüfeğiyle öldürüp cesedini tandırda yaktığı ileri sürülen Emel G'nin yargılanmasına devam edildi.

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emel G. ve çocukları ile taraf avukatları katıldı.

Emel G'nin 6 yaşındaki çocuğu Ö.Y, duruşmada tanık olarak dinlendi. Ö.Y, olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.

Mütalaasını veren savcı, Emel G. hakkında müebbet hapis cezası istedi. Tutuksuz yargılanan Emel G'nin oğlu Özkan Y. (17) hakkında ise olay sonrası suç delilerini ortadan kaldırmak suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Senirkent'te 24 Ekim 2020'de Emel G'nin, boşandığı eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra cesedini evinin altındaki tandır odasında yaktığı iddia edilmişti.

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