Eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza koronavirüse yakalandı

Dünyada pandemiyi en ağır geçiren ülkelerden biri olan Brezilya'ya 3. çocuğunun doğumu için giden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Souza, takımı Al Ahli'ye katılmak için Suudi Arabistan'a gidemeyecek. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'nın 14 gün boyunca Brezilya'da karantina altında kalacağı ve bu süreçte eşi ve çocuklarını da göremeyeceği kaydedildi.

1.3 milyon vakanın olduğu Brezilya, dünyada ABD'nin ardından en çok koronavirüs vakası görülen ülke durumunda.



