Eski günlerine dönen Kuyucuk Gölü 110 kuş türünü ağırladı

CÜNEYT ÇELİK - Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve geçen yıl tamamen kuruyan Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü, çalışmalarla yeniden suya kavuşunca 110 kuş türünü ağırladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

Arpaçay ilçesinde yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Avrasya-Afrika arasında göç eden ya da kısa süreli konaklayan birçok kuş türünü ağırlayan ancak geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan göl, Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile suya kavuşunca yeniden "kuş cenneti" oldu.

Uzunbacak, angıt, sakarmeke, kara boyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık, bozkaz başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir eden Kuyucuk Gölü, göçmen kuşların barınmasında da ev sahipliği yaptı.

Bu yıl yapılan çalışmalarla 110 türden on binlerce kuşun bölgede konakladığı ve yavrularını burada büyüttüğü tespit edildi.