Eski hayvan pazarı depolu imalathanelere dönüştürüldü

Erzincan’da Çağlayan yolu üzerinde bulunan ve uzun yıllardır hayvan pazarı olarak faaliyet gösteren eski hayvan pazarında Erzincan Ticaret Borsası tarafından yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından depolu imalathanelere dönüştürülerek üyelerinin hizmetine sunuldu.

Erzincan’da yaklaşık iki yıl önce Erzincan- Sivas kara yolu üzerine taşınan hayvan pazarının ardından eski hayvan pazarı yeniden elden geçirip depolar yapılarak Erzincan Ticaret Borsası üyelerinin hizmetine sunuldu.

Eski hayvan pazarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar, "İlimize uzun yıllar hayvan pazarı olarak kullanılan alanda yapılan çalışma ile 5 adet depo yapılarak üyelerimize teslim ettik. Talep eden üyelerimizin olması durumunda yeni depolar yaparak talepler karşılanabilecek" dedi.

“Üyelerimize daha iyi bir hizmet için çaba sarf ediyoruz”

Göreve geldikleri günden beri üye odaklı çalıştıklarını ifade eden Akar, “Ticaret Borsası olarak önceliğimiz, şehrimizin kalkınması ve üyelerimizin iş hacimlerinin artmasını sağlamaktır. Bu anlamda yürüttüğümüz projelerle ilimize, çiftçimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet için çaba sarf ediyoruz. İlimizin tarım, hayvancılık ve sanayisini ileriye taşımak için gayretlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.