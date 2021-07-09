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Eski HDP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla tutuklandı

09.07.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski HDP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla tutuklandı

Eski HDP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı B.E, teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, B.E'nin 2015 yılında Çatalağaç köyündeki evine gelen teröristlere yemek hazırladığını ve evinde teröristleri barındırdığını tespit etti.

Ekipler B.E'yi evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

B.E. nöbetçi hakimlikçe "teröristlere yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan B.E'nin 2016 ila 2018 yıllarında HDP Merkez İlçe Başkanlığı yaptığı ifade edildi.

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