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Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

16.11.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yekebaş ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, daha sonra sanık ve avukatına söz verdi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının talep ettiği tanıkların gelecek celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

FETÖ soruşturması kapsamında aranan Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler'de saklandığı evde yakalanmıştı.

Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda görev yapan Yekebaş'ın yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği bilgisi iddianamede yer almıştı.

Sanık Yekebaş, 16 Eylül'de görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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