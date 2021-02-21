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Eski karayolları lojmanlarının yeri Adıyaman Belediyesine devredildi

21.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Eski karayolları lojmanlarının yeri Adıyaman Belediyesine devredildi

Eski Karayolları Lojmanlarının yeri imzalanan protokolle Adıyaman Belediyesine devredildi.Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan Adıyaman Adliyesi yanındaki eski lojmanların yerinin belediyeye devri için gerekli imzalar atıldı.Adıyaman’a yeni alanlar ve projeler kazandırmak amacıyla devri gerçekleştirilen eski karayolları lojmanlarının devir işlemi için imzaların atıldığını belirten Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu alanın en verimli şekilde kullanılarak, halkın yararına sunulacağını dile getirdi.Lojmanların yerine karşılık, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılması amacıyla Karayolları Adıyaman 87.

Eski Karayolları Lojmanlarının yeri imzalanan protokolle Adıyaman Belediyesine devredildi.
Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan Adıyaman Adliyesi yanındaki eski lojmanların yerinin belediyeye devri için gerekli imzalar atıldı.
Adıyaman’a yeni alanlar ve projeler kazandırmak amacıyla devri gerçekleştirilen eski karayolları lojmanlarının devir işlemi için imzaların atıldığını belirten Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu alanın en verimli şekilde kullanılarak, halkın yararına sunulacağını dile getirdi.
Lojmanların yerine karşılık, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılması amacıyla Karayolları Adıyaman 87. Şube Şefliği içerisinde bulunan alana 10 daireden oluşan yeni bir lojman inşa ettiklerini de söyleyen Başkan Kılınç, atılan imzaların kente hayırlı olması dileğinde bulundu.

Eski karayolları lojmanlarının yeri Adıyaman Belediyesine devredildi

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